Санкт-Петербург, 19 января, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Военно-следственное управление по Западному военному округу передало в органы полиции Санкт-Петербурга несколько десятков поручений на розыск военнослужащих, самовольно покинувших воинские части после объявления частичной мобилизации.

Илья Репин. Дезертир (фрагмент). 1917

Как сообщает портал 47news, розыск с привлечением полиции начинается после возбуждения в отношении дезертиров уголовных дел по части 3.1 статьи 337 УК РФ. Согласно ей, самовольное оставление части или места службы, совершенное в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

В данном случае речи не идёт об уклонении от частичной мобилизации. «Все обвинения имеют отношение к ситуациям, где призванный самовольно оставил уже воинскую часть. Причем в основном это касается побегов из Выборгского района Ленобласти», — отмечает источник. В Выборгском районе Ленобласти находится несколько частей, на базе которых проходят подготовку мобилизованные из Петербурга, Ленобласти и других регионов Северо-Запада.

В случае добровольного прихода в полицию или к военным следователям к дезертирам чаще всего применяется мягкая мера пресечения — обязательство о явке на время следствия. Однако уже несколько таких лиц скрылись от следствия и объявлены в розыск.

Как отмечет 47news, близкие к следственным органам источники подчеркивают, что дела по данной статье УК РФ расследуются довольно быстро и проблем с доказательной базой не возникает. Тяжесть приговора во многом зависит от продолжительности периода, когда военнослужащий находился в бегах.

Напомним, 18 января бежавший из воинской части с оружием и боеприпасами военнослужащий Дмитрий Перов был обнаружен и ликвидирован в Липецкой области при попытке оказать сопротивление спецназу.