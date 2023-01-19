Вашингтон, 19 января, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Эксперты по безопасности Принстонского университета (США) разработали виртуальный симулятор, который предлагает участникам эксперимента побывать в роли президента США. Об этом 19 января сообщает The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

Согласно условиям эксперимента, участник должен принять решение, как именно следует поступить в случае ядерного удара по территории США.

«Триста ядерных ракет с завыванием устремляются в сторону США. Противоракетная оборона не может сбить многие летящие ракеты, а это означает, что 2 млн американцев погибнут», — говорится в условиях задачи.

Участнику эксперимента предлагается на выбор три варианта, каждый из которых включает ответные удары, в результате которых погибнут от 5 до 45 млн человек.

Авторы симуляции заявили, что правильного решения у этой задачи нет. По их словам, некоторые люди, прошедшие через эксперимент, убеждены, что поступили правильно, санкционировав контрудар. Другие сожалеют об этом решении и мучаются из-за того, что совершили ужасную ошибку.