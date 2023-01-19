Париж, 19 января, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Евросоюз и Соединенные Штаты переживают кризис демократии и капитализма, заявил 19 января президент Франции Эммануэль Макрон.

Panoramic/Global Look Press/Keystone Press Agency Эммануэль Макрон

«Я считаю, что мы переживаем беспрецедентный кризис, потому что на наш континент вернулась война», — сказал он в интервью изданию Pais.

По его словам, демократии в странах ЕС переживают кризис, связанный с устройством модели европейского общества. При этом это характерно не только для ЕС, но и для США, добавил Макрон.

«Посмотрите на США: все наши демократии отличаются определенной усталостью, потерей коллективных ориентиров. Это кризис мировой капиталистической системы», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что неоколониальные методы Запада затеяны для того, чтобы грабить весь остальной мир в новых условиях.

По его словам, руководство России в рамках контактов ШОС, СНГ, БРИКС и других структур, в сотрудничестве с объединениями Африки и Азии старается выстраивать новые формы взаимодействия, чтобы не зависеть от западных стран.