Минобороны: ВС России уничтожили склад боеприпасов в районе Карловки
В Минобороны рассказали об уничтожении склада боеприпасов ВСУ и радиолокационной станции
Москва, 19 января, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили американскую контрбатарейную радиолокационную станцию в районе Курахово в ДНР, сообщили в Министерстве обороны 19 января.
Иван Шилов ИА REGNUM
Z (знаки ВС РФ на Украине)
Также был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
16 января в Министерстве сообщали об уничтожении радиолокационных станций контрбатарейной борьбы на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.
17 января сообщалось об уничтожении склада с ракетно-артиллерийским вооружением в окрестностях Харькова.