Москва, 19 января, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили американскую контрбатарейную радиолокационную станцию в районе Курахово в ДНР, сообщили в Министерстве обороны 19 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

Также был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

16 января в Министерстве сообщали об уничтожении радиолокационных станций контрбатарейной борьбы на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.

17 января сообщалось об уничтожении склада с ракетно-артиллерийским вооружением в окрестностях Харькова.