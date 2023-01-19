Киев, 19 января, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В Николаевской области Украины призвали мужчин в возрасте 18-60 лет явиться в военкомат без повесток. Об этом сообщает киевское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

«Граждане Украины должны выполнить свой долг и, не дожидаясь повесток, немедленно прибыть для уточнения учетных данных в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации или проживания», — говорится в сообщении военкомата.

В военкомате пригрозили раздачей повесток на улице, поскольку это не запрещено законом, а также направили в правоохранительные органы данные по всем гражданам, не явившимся по повесткам, для привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что страны НАТО не могут сразу поставить на Украину большое количество танков, поскольку сначала необходимо обучить киевских боевиков ими управлять.

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