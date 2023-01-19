Минск, 19 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко была полезной, на ней обсуждались попытки Запада сдержать развитие Союзного государства России и Белоруссии. Об этом он сообщил 19 января на встрече с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Рабочий визит главы МИД РФ Лаврова в Минск

«Были сегодня на встрече с президентом Белоруссии, которая прошла весьма и весьма полезно», — заявил российский дипломат.

Он уточнил, что на встрече произошел обмен мнениями по процессам, которые развиваются в Союзном государстве с точки зрения обеспечения дипломатического сопровождения, а также процессов, которые разворачиваются вокруг Москвы и Минска.

Лавров отметил, что в Европе открыто провозгласили цель сдерживания развития Союзного государства, осуществляются попытки стимулировать несистемную оппозицию, которая работает за рубежом против интересов Белоруссии и России.

Дипломат отметил, что уже подготовлены несколько докладов к проходящей встрече, и выразил надежду, что договоренности, которые будут подписаны сторонами, будут способствовать реализации программы согласованных действий в сфере внешней политики между Россией и Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны позволяет противостоять любым угрозам.

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