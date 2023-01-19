Читатели Le Figaro выступили против отправки Киеву танков Leclerc
Париж, 19 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на сообщения о возможной отправке Парижем киевскому режиму танков Leclerc.
Так, многие заметили, что та готовность, с которой западные страны снабжают Киев всё большим количеством различного вооружения, говорит о проблемах этого режима.
Напомним, ранее стало известно, что власти Франции рассматривают возможность отправки Украине танков «Леклерк» (Leclerc) в качестве военной помощи.
AMX-56 Leclerc — современный французский основной боевой танк, серийно выпускавшийся с 1992 года. Его производство прекращено.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украину бесполезно снабжать оружием, так как любые вооружения, в том числе отправленные из западных стран, будут уничтожены армией РФ.
Читайте также: Посол России в США заявил о бесполезности поставок Украине любых вооружений