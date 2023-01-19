Париж, 19 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на сообщения о возможной отправке Парижем киевскому режиму танков Leclerc.

Pierre-Yves Beaudouin Leclerc

Так, многие заметили, что та готовность, с которой западные страны снабжают Киев всё большим количеством различного вооружения, говорит о проблемах этого режима.

«Это признак большой паники. До «маленьких украинских побед» теперь далеко», — написал один из читателей.

«Мы поддерживаем Украину, но не воюем с Россией, говорит дипломатический источник. Но мы поставляем оружие. Какое лицемерие!» — возмутился читатель под ником Dany L.

Напомним, ранее стало известно, что власти Франции рассматривают возможность отправки Украине танков «Леклерк» (Leclerc) в качестве военной помощи.

AMX-56 Leclerc — современный французский основной боевой танк, серийно выпускавшийся с 1992 года. Его производство прекращено.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украину бесполезно снабжать оружием, так как любые вооружения, в том числе отправленные из западных стран, будут уничтожены армией РФ.

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