Тегеран, 19 января, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран подписали меморандум о свободной торговле. Церемония подписания прошла 19 января в Тегеране.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

Документ был подписан на территории Международного выставочного центра в Тегеране в присутствии замминистра промышленности рудников и торговли Ирана Алирезы Пейман-Пака.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович заявил, что подписание соглашения с Ираном запланировано на первую половину 2023 года.

Напомним, с мая 2018 года между ЕАЭС и Ираном действовало временное соглашение.