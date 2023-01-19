Москва, 19 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Авиация и артиллерия Центрального военного округа нанесли поражение подразделениям ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны 19 января.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Были поражены подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады и 24-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника убитыми и ранеными за сутки составили более 60 человек.

Также было уничтожено несколько единиц военной техники, в частности, бронетранспортёр и гаубица Д-20.

18 января в Министерстве обороны сообщили о пресечении попыток наступления ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях. Было уничтожено более 60 солдат противника.