Москва, 19 января, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Британские и немецкие танки Challenger 2 и Leopard, которые должен получить Киев, уступают российским машинам. Об этом, как передает ТАСС, заявил эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов.

Brian Robert Marshall Танки Challenger 2

По его словам, западная техника проигрывает российской в скорострельности и мобильности.

«Первые три выстрела он еще делает с нормальным темпом, а потом… Работу заряжающего можно сравнивать с работой автомата заряжания, как бегуна по лестнице — с лифтом», — сказал Суворов.

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Говоря о Challenger 2, Суворов отметил его большую массу. Он подчеркнул, что британский танк проедет не по всем мостам и где-то может застрять. Полковник запаса также акцентировал внимание на том, что любая противотанковая управляемая ракета может справиться с немецким танком Leopard 2, поскольку у машины нет динамической защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России в рамках проведения специальной военной операции за сутки уничтожили на территории ЛНР пять беспилотников.

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