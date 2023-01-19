Москва, 19 января, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в рамках проведения специальной военной операции за сутки уничтожили на территории ЛНР пять беспилотников, сообщили в Министерстве обороны 19 января.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРПК «Панцирь-С1Э»

Принадлежащие ВСУ беспилотники уничтожены в районах населенных пунктов Житловка, Краснопоповка и Кременная.

Всего за время проведения специальной военной операции было уничтожено 2903 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

16 января в Министерстве обороны сообщалось об уничтожении за сутки трех беспилотников в районе проведения спецоперации.