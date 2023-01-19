Киев, 19 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Российские войска крушат военную технику США и десятками уничтожают силы противника. К достижениям авиации ВКС России относится поражение самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Полтавка (ДНР).

Mil.ru Су-25

Минобороны РФ 19 января обнародовало новые данные о достижениях российских военных в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине по всем четырем направлениям. Но судя по сводке военного ведомства, самые успешные наступательные действия вновь произошли под Донецком.

В населенных пунктах ДНР (Галицыновка, Красногоровка и Невельское) военнослужащим РФ удалось уничтожить около 80 украинских боевиков. Также из строя выведены: две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar и артиллерийская система М-777 (США), самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две САУ «Акация». В довершение ВСУ потеряли склад боеприпасов в районе населенного пункта Карловка и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50 (США)

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (19.01.2023 г.)

Более 30 украинских военнослужащих ликвидированы на купянском направлении, столько же — на южнодонецком направлении.

Основные боевые действия на краснолиманском направлении велись в районе населенного пункта Невское (ЛНР). Благодаря артиллерии Центрального военного округа, уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Противник только за одни сутки потерял на данном направлении более 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три пикапа и гаубицу Д-20.

Всего за сутки боевые действия происходили в 98 районах, поражены 67 артиллерийских подразделений ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, российская военная спецоперация на Украине сопровождается заметными успехами на донецком направлении.

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