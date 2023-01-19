Санкт-Петербург, 19 января, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Советского и российского тележурналиста медиа-менеджера Бэллу Куркову, скончавшуюся в ночь на 19 января после тяжелой болезни на 88 году жизни, похоронят в субботу, 21 января.

Цитата из видео: «Универсанты. лица. судьбы.» Бэлла Куркова

«Прощание с известной журналисткой и похороны пройдут в субботу», — сообщили в пресс-службе «Пятого канала», который до 1995 года возглавляла Куркова.

Свои соболезнования в связи с кончиной журналиста и организатора телевидения выразил президент России Владимир Путин. Он высказал слова сочувствия родным и близким Курковой.

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В свою очередь губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что Бэлла Куркова «сочетала в себе талант журналиста и политического деятеля». Напомним, что она была народным депутатом Ленсовета и народным депутатом РСФСР.

«Бэлла Алексеевна стояла у истоков трансформации телевизионных жанров. Расцвет ее творчества пришелся на период исторических перемен. Ее жизнь стала примером гражданского мужества», — подчеркнул Беглов.