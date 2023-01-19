Москва, 19 января, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили на донецком направлении три самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства, американскую гаубицу M777 и до 80 боевиков ВСУ, сообщили 19 января в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа артиллерийских подразделений

Отмечается, что на указанном направлении подразделения Южного военного округа продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское ДНР.

«За истекшие сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, было уничтожено две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские САУ Caesar, артиллерийская система М-777, САУ «Гвоздика» и две САУ «Акация».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украину бесполезно снабжать оружием, так как любые вооружения, в том числе отправленные из западных стран, будут уничтожены армией РФ.

Он напомнил о том, как в годы Великой Отечественной войны советская армия уничтожала немецкое вооружение. Посол считает не только бесполезными, но и опасными поставки оружия Украине, так как эти действия только увеличивают количество жертв среди мирного населения.

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