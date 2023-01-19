Вашингтон, 19 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Американский актёр Уилл Смит выложил в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) видео под ремикс песни российского исполнителя Xcho «Я и ты». На кадрах показан процесс создания видеоролика с игрушечным автомобилем.

Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США Уилл Смит в роли Генри Брогана

«Удивлен тому, как много роликов сняты подобным образом. Обожаю креатив!» — написал артист.

Российские поклонники поддержали американца и поблагодарили его за использование песни на русском языке. Однако украинские пользователи социальной сети обрушились на актёра с критикой.

«Почему ты выложил российскую музыку? Ты поддерживаешь Россию?», «Позорно выкладывать музыку на русском!», «Ты должен был выбрать другую песню!», «Позор тебе!» — отреагировали комментаторы.

Известно, что своё мнение под постом написал и российский исполнитель Xcho. Он поблагодарил Смита за выбор музыкальной композиции.

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