Поклонники Уила Смита раскритиковали его за использование песни на русском
Поклонники Уилла Смита раскритиковали его видео с русской песней Xcho «Ты и я»
Вашингтон, 19 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Американский актёр Уилл Смит выложил в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) видео под ремикс песни российского исполнителя Xcho «Я и ты». На кадрах показан процесс создания видеоролика с игрушечным автомобилем.
«Удивлен тому, как много роликов сняты подобным образом. Обожаю креатив!» — написал артист.
Российские поклонники поддержали американца и поблагодарили его за использование песни на русском языке. Однако украинские пользователи социальной сети обрушились на актёра с критикой.
«Почему ты выложил российскую музыку? Ты поддерживаешь Россию?», «Позорно выкладывать музыку на русском!», «Ты должен был выбрать другую песню!», «Позор тебе!» — отреагировали комментаторы.
Известно, что своё мнение под постом написал и российский исполнитель Xcho. Он поблагодарил Смита за выбор музыкальной композиции.
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