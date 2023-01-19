Москва, 19 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналистки Бэллы Курковой, которая скончалась на 88-м году жизни. Об этом 19 января заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Цитата из видео: «Умерла журналистка Бэлла Куркова» Бэлла Куркова

«Президент Путин направил телеграмму соболезнований в связи с кончиной Бэллы Курковой», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советская и российская журналистка Бэлла Куркова скончалась в ночь на 19 января.