Вильнюс, 19 января, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Страны НАТО не могут сразу поставить на Украину большое количество танков, поскольку сначала необходимо обучить киевских боевиков ими управлять. Об этом 19 января заявил командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в эфире радио LRT.

Вальдемарас Рупшис. Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Он пояснил, что существует ряд технических трудностей. Так, нельзя сразу передать много танков, потому что сначала нужно, чтобы киевские боевики прошли обучение.

«Ни одного танка такого типа украинская армия до сих пор не использовала, не имеет у себя на вооружении», — сообщил Рупшис, добавил, что в связи с этим первоначальная поддержка такими танками не будет большой.

Командующий литовской армией также сообщил, что еще одной проблемой является то, что страны НАТО имеют планы по обороне, поэтому они сами должны гарантировать свою защиту.

По его словам в Литве намерены сформировать дивизию среднего размера к 2030 году, при этом недостающие подразделения, такие как авиация, помогут обеспечить союзники по НАТО.

Как передавало ИА REGNUM, новый министр обороны Германии сообщил, что намерен усиливать бундесвер.

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