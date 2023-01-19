Москва, 19 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Российские военные продолжают продвигаться вперёд на южнодонецком направлении. Об этом 19 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские военные

«На южнодонецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи», — сообщили в ведомстве.

Также сообщается об уничтожении более 30 украинских боевиков, двух бронированных машин и трёх пикапов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские истребители сбили в воздухе в районе Полтавки в Донецкой Народной Республике самолет Су-25 ВСУ.

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