Москва, 19 января, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Российские истребители сбили в воздухе в районе Полтавки в Донецкой Народной Республике самолет Су-25 ВСУ, сообщили 19 января в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Авиация

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, средства ПВО России за сутки уничтожили пять украинских БПЛА в районах населенных пунктов Житловка, Червонопоповка и Кременная Луганской Народной Республики.

Напомним, 11 января Конашенков в ходе брифинга сообщил, что истребительной авиацией ВКС России в районе Попова Яра был сбит штурмовик Су-25.

Читайте также: ВКС России сбили украинский Су-25 в районе Попова Яра