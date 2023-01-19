Астана, 19 января, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил нижнюю палату парламента. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе казахского президента.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Глава государства указом от 19 января 2023 года распустил Мажилис парламента Казахстана седьмого созыва, а также назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса парламента на 19 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

Также сообщается о прекращении полномочий маслихатов (местных представительных органов — прим. ИА REGNUM) всех уровней. Организация выборов депутатов поручена Центризбиркому.

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Известно, что указы были подписаны после консультаций по вопросу нижней палаты парламента, в которых принимали участие спикер Сената, председатель Мажилиса и премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Окружной суд Стокгольма вынес приговор двум братьям, шведским подданным, за шпионаж в пользу России. Один из них получил пожизненный срок.

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