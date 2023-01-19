Москва, 19 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях идёт работа по подключение к интернету медицинских учреждений и школ, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Компьютерный класс

Он уточнил, что в России доступ к интернету уже получили 85 тысяч школ, больниц и акушерских пунктов.

Такая же работа ведётся и на новых территориях. Жители пользуются порталом госуслуг, идёт вещание российских телевидения и радио.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Чернышенко заявил, что с запуском подводной волоконно-оптической линии связи «Петропавловск-Камчатский — Анадырь» все российские регионы стали обеспечены высокоскоростным интернетом.