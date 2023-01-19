Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров, сравнивший политику США в отношении России с политикой нацистской Германии, попал в немилость Европейского еврейского конгресса (ЕЕК): там требуют извинений.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте организации, конгресс шокирован и потрясен этим якобы «постыдным сравнением». По словам президента ЕЕК Ариэля Музиканта, Лавров провел параллель между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством Гитлером шести миллионов евреев во время Холокоста, что искажает представление о трагедии. Несмотря на то, что про евреев Лавров в своей речи не упоминал, конгресс настоятельно требует российского министра объясниться. И не только конгресс. Посла России в Оттаве Олега Степанова тоже пригласили «на разговор» из-за этих высказываний.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков данный инцидент комментировать не стал, а вот от координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джона Кирби реакция последовала — мол, слова оскорбительны. Также он отметил, что считает «смехотворными» слова Лаврова о том, что Запад под руководством США угрожает праву России на существование.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

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«Он [глава МИД РФ Сергей Лавров] сказал о том, что шаги США по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение «русского вопроса». Ну и что не так?» — задается вопросом российский журналист Руслан Осташко.

«И правильно сказал! Фашистов надо называть своими именами и их приспешников!» — поддержал Лаврова в соцсетях Вячеслав Власян.

«Сами желают нам гибели экономики. Сами выставляют карты разорванной страны. Обиделись на правду, бедняжки», — поддерживает Анна Рамазанова.

Адольф Гитлер

И это при том, что ранее экс государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Генри Киссинджер, выступая на форуме в Давосе, проболтался о главной цели Вашингтона в конфликте на Украине:

«Разрушение России как государства, способного проводить собственную политику, откроет обширную территорию 11 часовых поясов для внутреннего конфликта и для вмешательства извне в то время, когда на ее территории находится 15 000 и более единиц ядерного оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, президент ЕЕК Ариэль Музикант требует от Лаврова объяснений по «еврейскому вопросу». Глава МИД РФ напомнил, что Наполеон мобилизовал против Российской империи почти всю Европу, а Гитлер — против СССР.

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