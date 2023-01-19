Ереван, 19 января, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Министерство обороны Армении сообщило о ранении армянского военнослужащего в результате обстрела со стороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Отмечается, что инцидент произошел 19 января около 10:50 (9:50 мск) на боевой позиции, расположенной в направлении Ерасха (на границе с Азербайджаном).

«В результате выстрела со стороны противника получил огнестрельное ранение военнослужащий одной из воинских частей», — сообщили в ведомстве.

Состояние здоровья раненого оценивается как тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал страны «Большой двадцатки» оказать на Азербайджан давление для открытия гуманитарного Лачинского коридора.

Он также отметил, что отсутствие механизмов ответственности лишь подталкивает Азербайджан к агрессивным действиям и провокациям.

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