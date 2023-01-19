МИД РФ ответил на требования еврейского конгресса извиниться
МИД РФ: еврейский конгресс много лет игнорировал антисемитизм на Украине и дискредитировал себя
Москва, 19 января, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) дискредитировал себя, игнорируя рост антисемитизма и героизацию нацизма на Украине, поэтому мнение этой организации Москве неинтересно. Об этом 19 января заявил МИД РФ.
«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно», — подчеркнули в российском дипведомстве.
Отмечается, что ЕЕК сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. В МИД добавили, что структура себя дискредитировала на этом направлении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕЕК заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров должен извиниться за сравнение политики США в отношении России с попытками Гитлера решить еврейский вопрос.
Напомним, 18 января Лавров на пресс-конференции заявил, что США поставили перед собой задачу «окончательного решения русского вопроса» и организовали коалицию в Европе против России так же, как это делали Наполеон и Гитлер.
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