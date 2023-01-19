Москва, 19 января, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) дискредитировал себя, игнорируя рост антисемитизма и героизацию нацизма на Украине, поэтому мнение этой организации Москве неинтересно. Об этом 19 января заявил МИД РФ.

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно», — подчеркнули в российском дипведомстве.

Отмечается, что ЕЕК сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. В МИД добавили, что структура себя дискредитировала на этом направлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕЕК заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров должен извиниться за сравнение политики США в отношении России с попытками Гитлера решить еврейский вопрос.

Напомним, 18 января Лавров на пресс-конференции заявил, что США поставили перед собой задачу «окончательного решения русского вопроса» и организовали коалицию в Европе против России так же, как это делали Наполеон и Гитлер.

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