Москва, 19 января, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсации от регионов, полученной дольщиком при банкротстве застройщика, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Депутат Сергей Колунов («Единая Россия») пояснил, что инициатива направлена на дополнительную защиту прав дольщиков. По его словам, изменениями в Налоговый кодекс РФ предлагается установить, что доходы в виде возмещения, полученного налогоплательщиком в соответствии с законами субъектов Российской Федерации по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности застройщиков не подлежат обложению НДФЛ.

«Принятие законопроекта позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов и получивших возмещение в соответствии с законами субъектов Российской Федерации по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков. Важно подчеркнуть, что главная законодательная новация заключается в том, что её можно будет применять при восстановлении прав обманутых дольщиков за счёт механизмов субъектов РФ», — пояснил Колунов.

Вместе с тем, налоговый юрист, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский, комментируя законопроект, обратил внимание на то, что закон может вступить в силу через месяц после его официального опубликования.

«В связи с этим возникает неопределенность, на какие правоотношения он распространяется. Ущерб может быть получен гражданами в предыдущие годы, а компенсация будет выплачена, допустим, в 2023 году. Тогда становится непонятно, куда относить суммы, полученные в январе, еще до принятия закона, и, предположим, в мае, когда закон, скорее всего, уже вступит в законную силу. Или можно рассмотреть другой пример. Один вкладчик компании-банкрота получил компенсацию в конце 2022 года, другой вкладчик все той же компании — уже в 2023 году. Получается, что для них наступят различные налоговые последствия, что несправедливо», — пояснил эксперт.

Хаминский считает, что законодателю следует уточнить порядок вступления закона в силу и период возникновения правоотношений, на который распространяется предлагаемая льгота.