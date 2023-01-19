Москва, 19 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Международная шахматная федерация (FIDE) должна осудить Германию за отмену финансирования своих шахматистов за участие в матчах с россиянами. Такое мнение высказал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Saikat Paul|Global Look Press via ZUMA Press Сергей Карякин

Днем ранее немецкая газета Der Spiegel сообщила, что немецкие шахматисты, принимающие участие в турнирах с российскими гроссмейстерами, будут лишаться государственных субсидий.

«Я думаю, FIDE должна высказаться, заявить, что это неправильно. Но там пытаются усидеть на двух стульях, поэтому, уверен, они этого не сделают», — заявил он.

Карякин назвал данный шаг властей ФРГ «недружественным», подчеркнув, что в Германии на протяжении длительного времени продолжают антироссийское движение. Он также поддержал переход в азиатскую федерацию шахмат, добавив, что «нас в европейских шахматах не ждут».

Как сообщало ИА REGNUM, после двух лет ожидания российская шахматистка Александра Костенюк сможет выступать за сборную Швейцарии. Она сменит спортивное «гражданство» с января 2024 года.

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