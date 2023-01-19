Стокгольм, 19 января, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Окружной суд Стокгольма вынес приговор двум братьям, шведским подданным, за шпионаж в пользу России. Один из них получил пожизненный срок, передаёт 19 января Шведское радио.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Мужчин, возраст которых 42 года и 35 лет, ранее заподозрили в «крупном шпионаже» в пользу России. Согласно обвинительному заключению, завладеть переданной российской стороне информацией им позволила профессия старшего брата. Он работал в вооружённых силах и службе государственной безопасности.

Преступления братья совершили в период с марта 2011 года по сентябрь 2021 года. При этом они свою вину отрицают.

Суд приговорил старшего брата к пожизненному заключению, а младшего — к девяти годам и десяти месяцам тюрьмы.