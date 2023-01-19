Валуйский район, Белгородская область, 19 января, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Село Долгое в Валуйском городском округе Белгородской области попало под обстрел киевских боевиков, сообщил 19 января губернатор региона Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По данным властей, пострадавших нет. Попаданием снаряда в частное домовладение разрушены комната и хозяйственная постройка. Известно, что в доме никто не проживал.

Продолжается подомовой обход территории, написал глава Белгородской области в своём телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 19 января ВСУ обстреляли сразу несколько сёл в Шебекинском городском округе. Жертв и пострадавших нет.

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