Баку, 19 января, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Азербайджанские формирования открыли огонь в направлении армянского села. Об этом 19 января сообщает военкор Котенок в своем телеграм-канале.

Fæ Войска Азербайджана

По его словам, утром 19 января формирования Азербайджана открыли огонь в направлении села Ерасх.

Военкор также уточнил, что в результате тяжелое ранение получил один армянский военнослужащий. Сейчас медики борются за его жизнь.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря 2022 года жители Азербайджана заблокировали Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с внешним миром. Тогда начался очередной виток напряжённости между Баку и Ереваном.

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