Санкт-Петербург, 19 января, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Медики Елизаветинской больницы Петербурга выписали домой народного артиста России Ивана Краско. Он был госпитализирован 6 января с диагнозом «инсульт» и проходил соответствующее восстановительное лечение.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Краско

Как сообщает 19 января телеканал «78», врачи предложили 92-летнему артисту пройти полное обследование в петербургском медицинском Центре им. Алмазова и, возможно, сделать операцию на сердце.

«Мне кажется, это может сильно сказаться на его здоровье», — прокомментировал директор артиста Вячеслав Смородинов.

Сам Краско заявил о прекрасном самочувствии после лечения, высказал слова благодарности врачам за профессионализм и человеческое отношение.

Напомним, в декабре Иван Краско был помещен в Мариинскую больницу для профилактики общего состояния, которую покинул для участи в спектакле. Однако после Нового года актёр вновь был госпитализирован.