Брюссель, 19 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Возможности для конфискации и использования замороженных активов Центрального банка РФ изучает Евросоюз. Об этом 19 января заявила замглавы Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова в интервью изданию Politico.

Philipp von Ditfurth Европейская комиссия

«Возможно, есть способ, который будет соответствовать международным правилам», — сказала Юрова.

По её словам, этот вопрос нужно обсудить с Киевом.

Напомним, в апреле 2022 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сумма замороженных активов составила около $300 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозку активов ЦБ РФ и отключение России от платежной системы SWIFT инициировал в начале 2022 года бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

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