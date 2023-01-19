Берлин, 19 января, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Германия не является воюющей стороной на Украине, но оказывать необходимую военную поддержку ВСУ продолжит, заявил 19 января новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус.

Wolfgang Wilde Борис Писториус

Он назвал конфликт на Украине вызовом для безопасности Германии.

«Сейчас важно быстро сделать бундесвер сильным, речь идёт о сдерживании, эффективности и способностях участвовать в операциях. При этом важно прежде всего и впредь поддерживать Украину, в том числе техникой бундесвера», — сказал министр.

По его словам, в Европе идёт война, а интересами немецкой армии несколько лет пренебрегали, нынешнее правительство с этим покончило.

Своими задачами Писториус видит достижение прогресса в улучшении ситуации в вооружённых силах и обеспечение безопасности в интересах людей, Германии и НАТО.

Напомним, Борис Писториус возглавил минобороны Германии после отставки Кристины Ламбрехт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Писториусу грамоту о назначении на должность министра обороны страны.

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