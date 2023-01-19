Минск, 19 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны позволяет противостоять любым угрозам. Об этом 19 января заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

president. gov. by Сергей Лавров и Александр Лукашенко.

«Те договоренности, которых два президента достигают в сфере нашего военно-технического, военного, оборонительного сотрудничества, весьма и весьма своевременны с точки зрения готовности к любому развитию событий», — сказал он.

Глава МИД продолжил, что Москва и Минск совместно работают над тем, чтобы обезопасить себя от намерений Запада. Он отметил, что в североевропейских странах, ранее занимавших нейтральную позицию, сейчас «обустраивается Североатлантический альянс».

Ранее Лавров заявил, что У Россия и Белоруссии есть единая позиция по вопросу о том, какие цели должны быть достигнуты в ходе военной спецоперации на Украине.

Читайте также: Лавров: у России и Белоруссии единая позиция по целям СВО

Как сообщало ИА REGNUM, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Если Германия в кратчайшие сроки не разрешит поставку ВСУ танков Leopard, то Варшава поступит «так, как нужно».

Читайте также: Моравецкий: польские танки могут попасть на Украину без согласия Германии