Донецк, 19 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Киевские каратели выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО, сообщили 19 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press/Keystone Press Agency Боевик ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:55 (совпадает с мск) — н. п. Тоненькое — г. Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики ВСУ за сутки более 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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