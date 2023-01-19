Рим, 19 января, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Итальянская полиция нашла предполагаемый секретный бункер «крёстного отца» сицилийской мафии Маттео Мессины Денаро, задержанного после 30 лет розыска. Об этом пишет 19 января британская The Guardian.

Ricardo Rubio/Global Look Press/Keystone Press Agency Бункер

Вход в потайное помещение находился в платяном шкафу в доме в Кампобелло-ди-Мадзара, маленьком городке на Сицилии, где жил 60-летний Денаро.

«Назначение и размер сооружения в Кампобелло-ди-Мадзара ещё не установлены полностью», — указано в статье.

Владеет домом человек, которого прежде судили за связь с мафией и оправдали в 2001 году.

Правоохранители нашли в «бункере» изумруды, бриллианты и другие драгоценные камни, хотя их интересовали документы. Они предполагают, что Денаро хранил архив «босса боссов» сицилийской мафии Тото Риины, которого нет в живых с 2017 года. По информации осведомителей, Денаро выкрал архив с данными об убийствах, совершённых мафией за последние 40 лет.

Отмечено также, что итальянские мафиози известны строительством туннелей, лесных укрытий и сложных горных бункеров, которыми они пользуются, когда находятся в бегах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2002 году суд заочно приговорил Денаро к пожизненному заключению за убийства десятков людей, совершённые как лично им, так и исполнителями. Арестовали его 16 января в медицинской клинике в Палермо, где он лечился от опухоли.

Читайте также: Генерал полиции рассказал о задержании босса коза ностра в Палермо