Москва, 19 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 января прокомментировал журналистам ряд актуальных тем, связанных с ядерной доктриной, заявлением Зеленского, усомнившегося в существовании Путина, поставками Украине вооружений, крещенским купанием президента в Подмосковье и рядом других вопросов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Давая оценку заявлению Зеленского, который «не уверен, что российский президент жив», Песков отметил:

«Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и Зеленского — это большая проблема. Чисто психологически Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше он осознает, что и Россия, и Путин есть и будут, что рано или поздно всё равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина».

По мнению Пескова, чем раньше украинский режим проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее всё закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после трагедии, которую киевский режим устроил.

Также он отметил, что высказывания посла РФ в США о недопустимости поставок вооружений Украине отражают позицию Кремля.

«Разумеется, отражает. Сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, хотя и так у Украины есть вооружение, с помощью которого она постоянно наносит удары по нашим новым регионам. Это потенциально чрезвычайно опасно, это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не будет сулить ничего хорошего с точки зрения европейской безопасности», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

По его словам, в Кремле не видят противоречий с российской ядерной доктриной в заявлении заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

«Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину, никаких противоречий там нет», — отметил Песков. Вместе с тем он не стал комментировать реакцию Еврейского конгресса на сравнение политики США в отношении России с политикой нацистской Германии, допущенное главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Также пресс-секретарь президента анонсировал международные телефонные переговоры главы государства, рабочую встречу с главой Роскосмоса Борисовым и подтвердил, что Путин последовал своей традиции и принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье. По его словам, никаких фото — и видеоматериалов нет.

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