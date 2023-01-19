ТАСС: фигуриста Костомарова планируют отключить от ЭКМО
Москва, 19 января, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Медики намерены отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, который был ранее госпитализирован из-за пневмонии. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, впервые за все это время к Костомарову смогла прийти его супруга Оксана Домнина.
«Врачи планируют отключать его от ЭКМО», — приводит агентство слова собеседника.
Уточняется, что это является хорошим знаком, поскольку это говорит о том, что организм олимпийского чемпиона способен самостоятельно функционировать.
10 января серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух рассказал, что Костомаров был доставлен в реанимацию.
Как передавало ИА REGNUM, у фигуриста перестала увеличиваться площадь поражения лёгких. Фиксируются небольшие нарушения со свёртываемостью крови.
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