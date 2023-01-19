Москва, 19 января, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Закрепить на уровне закона положение о праве выбора формы итоговой аттестации выпускникам школ четырех новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предложила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Ольгаказакова.рф Ольга Казакова

«Самый острый вопрос — это выпускные экзамены. Выпускные экзамены и вступительные экзамены. Как выпускники будут сдавать, выберут ли они единый государственный экзамен (ЕГЭ), либо они выберут другую форму экзамена… Мы, конечно же, в законе должны все-таки точно указать, что ребятам будет предоставлен такой выбор», — заявила Казакова.

Предлагается закрепить выбор формы итоговых экзаменов в переходный период правовой интеграции новых регионов в правовое поле России — то есть на четыре года.

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на интеграцию систем образования и научной деятельности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в системы Российской Федерации.

Так, согласно документу, прием на обучение в вузы, расположенные на территориях четырех новых регионов России, будет происходить в рамках контрольных цифр приема на обучение, а также за счет средств физических и (или) юридических лиц по программам бакалавриата, программам специалитета в 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27 учебных годах по результатам вступительных испытаний, проводящихся в школах самостоятельно или единого государственного экзамена (ЕГЭ) по выбору поступающих. А по программам магистратуры, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки — по результатам вступительных испытаний, которые проведут организации, осуществляющее образовательную деятельность, самостоятельно.

Законопроект затрагивает значительное количество образовательных организаций, обучающихся и педагогических работников, отметила со своей стороны депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова. В настоящее время в новых субъектах РФ функционируют 786 дошкольных образовательных организаций, 1332 общеобразовательные организации и 223 учреждения среднего профессионального образования. В них осуществляют трудовую деятельность более 43 500 педагогических работников. Образовательный процесс по общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования организован для 449 825 обучающихся.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении о праве правительства РФ регламентировать осуществление госзакупок в новых российских регионах. Закон был подготовлен для урегулирования вопросов перехода новых регионов России к применению положений закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».