Москва, 19 января, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Газпрому вопрос о сокращении транзита газа через территорию Украины в последние дни.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Газпром

«Это вопрос к компании. Все-таки речь идет о коммерческих поставках, поэтому я не могу сказать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января объем поставок российского газа в Европу, подтвержденный Украиной, составил 25,1 млн куб. метров.

Ранее данный показатель составлял 32,6 млн куб. метров, в результате снижение составило 23%.

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