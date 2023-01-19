Москва, 19 января, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему возможной конфискации имущества некоторых из покинувших Россию граждан, рассказал журналистам 19 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА REGNUM Эмигрант

В Кремле в настоящее время нет выработанной позиции по данному вопросу, добавил он.

Ранее Володин выступил с инициативой внести в законодательство поправки о конфискации имущества у граждан, которые оскорбляют Россию и открыто поддерживают «злодеев, нацистов и убийц».

«Уехавшие негодяи» живут безбедно благодаря России, находясь за границей, они, в частности, сдают в аренду свою недвижимость, напомнил спикер Госдумы.

19 января вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») предложила использовать имущество указанной категории граждан для обеспечения жильем сирот.