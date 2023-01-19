Москва, 19 января, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Выдачу полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) жителям новых территорий России запланировали начать в середине февраля, сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Duma.yar.ru Илья Баланин

На данный момент на новых территориях только создаётся система ОМС, открываются территориальные фонды. При этом жителям доступна медицинская помощь по всей России.

Финансирование оказания медицинской помощи в новых регионах идёт в 2023 году напрямую из федерального бюджета, заключил Баланин.

В полном объёме система ОМС заработает в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, территориальные фонды новых российских субъектов будут наделены возможностью исполнения ими функций страховых медицинских организаций, в том числе правом выдавать полисы обязательного медицинского страхования. Также они будут проводить оплату оказанной медицинской помощи и следить за её качеством.

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