Санкт-Петербург, 19 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Среди пострадавших и погибших под Петербургом в результате столкновения автопоезда, легкового автомобиля и микроавтобуса оказались, в том числе, граждане Китая, находившиеся в микроавтобусе. Один из них погиб, как и водитель микроавтобуса. Полицией Ломоносовского района Ленобласти устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП.

ГУ МВД России по С.-Петербургу и Ленобласти Последствия ДТП под Петербургом

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 18 января в 22:17 на 19 километре автотрассы «Петергоф — Кейкино» 43-летняя женщина-водитель автомобиля Skoda Rapid на полосе встречного движения столкнулась с прицепом встречного автопоезда Volvo. После этого в грузовой транспорт врезался следовавший за легковушкой микроавтобус Ford Transit. Водитель грузового автомобиля, двигавшегося за автопоездом, во время экстренного торможения ушел в неуправляемый занос.

В микроавтобусе пострадали иностранные граждане в возрасте от 33 до 47 лет, от полученных повреждений водитель микроавтобуса, 56-летний мужчина, а также 47-летний пассажир скончались на месте. Также пострадала предполагаемая виновница ДТП. Её и троих пассажиров микроавтобуса доставили в районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Правоохранительные органы устанавливают все детали трагедии.