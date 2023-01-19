Москва, 19 января, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Московской области, сообщил 19 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Sergey Petrov Крещенская прорубь

«Президент принимал участие в Крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — На этот раз никаких видео — или фотоматериалов нет, просто сообщаем, что он последовал своей традиции».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ночь на 7 января находился на службе в храме Благовещенского собора Московского Кремля. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Рождественскую ночь посетил часовню в Подмосковье.

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