Москва, 19 января, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о последствиях «проигрыша ядерной державы».

Иван Шилов ИА REGNUM PC-24 «Ярс» на параде в Москве

По его словам, «проигрыш» не означает, что Российская Федерация готова изменить оборонную доктрину и применить ядерное оружие.

Ранее Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной

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Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что, в случае предоставления западными странами Украине тяжелого вооружения, он предпримет попытку «вернуть» Крым.