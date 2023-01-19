Москва, 19 января, 2023, 12:51 — ИА Регнум. И Россия, и её президент Владимир Путин «есть и будут», и украинскому президенту Владимиру Зеленскому лучше это поскорее понять. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 19 января журналистам, комментируя сомнения Зеленского в том, «жив ли Путин».

Dmitry Golubovich Дмитрий Песков

По его словам, Россия и Путин с точки зрения Зеленского — большая проблема, и для украинского режима предпочтительнее, чтобы они не существовали вовсе.

«Но чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придётся отказываться от всего российского, тем лучше для такой страны, как Украина», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Россия так или иначе добьётся от Украины готовности учитывать её требования. Чем быстрее это случится, тем быстрее закончится конфликт и украинский народ начнёт восстанавливать страну после трагедии, устроенной киевским режимом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что якобы не понимает, с кем именно ему предлагают вести переговоры.

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