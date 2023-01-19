Песков ответил на сомнения Зеленского в том, «жив ли Путин»
В Кремле ответили на сомнения Зеленского о том, «жив ли Путин»
Москва, 19 января, 2023, 12:51 — ИА Регнум. И Россия, и её президент Владимир Путин «есть и будут», и украинскому президенту Владимиру Зеленскому лучше это поскорее понять. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 19 января журналистам, комментируя сомнения Зеленского в том, «жив ли Путин».
По его словам, Россия и Путин с точки зрения Зеленского — большая проблема, и для украинского режима предпочтительнее, чтобы они не существовали вовсе.
«Но чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придётся отказываться от всего российского, тем лучше для такой страны, как Украина», — подчеркнул Песков.
Он добавил, что Россия так или иначе добьётся от Украины готовности учитывать её требования. Чем быстрее это случится, тем быстрее закончится конфликт и украинский народ начнёт восстанавливать страну после трагедии, устроенной киевским режимом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что якобы не понимает, с кем именно ему предлагают вести переговоры.
Читайте также: Зеленский засомневался в том, жив ли Путин