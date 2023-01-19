Зеленский пообещал «вернуть» Крым, если Запад поставит оружие
Киев, 19 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что, в случае предоставления западными странами Украине тяжелого вооружения, он предпримет попытку «вернуть» Крым.
Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Владимир Зеленский
Так, во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме он заявил, что Крым якобы является украинским.
«Дайте нам тяжёлое вооружение», — сказал глава киевского режима, добавив, что он «вернёт» полуостров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украину бесполезно снабжать оружием, так как любые вооружения, в том числе отправленные из западных стран, будут уничтожены армией РФ.
Он напомнил о том, как в годы Великой Отечественной войны советская армия уничтожала немецкое вооружение.
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