Киев, 19 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что, в случае предоставления западными странами Украине тяжелого вооружения, он предпримет попытку «вернуть» Крым.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Владимир Зеленский

Так, во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме он заявил, что Крым якобы является украинским.

«Дайте нам тяжёлое вооружение», — сказал глава киевского режима, добавив, что он «вернёт» полуостров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украину бесполезно снабжать оружием, так как любые вооружения, в том числе отправленные из западных стран, будут уничтожены армией РФ.

Он напомнил о том, как в годы Великой Отечественной войны советская армия уничтожала немецкое вооружение.

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