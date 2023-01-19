Симферополь, 19 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и международным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытка ВСУ нанести удар по Крыму с помощью США получит «сокрушительный ответ».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Убежден, что любая попытка получит сокрушительный ответ и россияне поддержат такое решение», — сказал он, рассказав о том, что РФ ведёт разумную политику слишком сдержанно.

По словам Гемпеля, агрессия Соединенных Штатов и Украины в отношении Крыма подтверждает необходимость защищать интересы Российской Федерации вплоть до западных украинских границ.

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Депутат подчеркнул, что режим Зеленского должен быть уничтожен. По его мнению, это позволит многим странам жить в мире. Гемпель также призвал граждан Украины противостоять «марионетке».

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Киев единолично принимает решения о том, как использовать западное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что система ПВО является слабым местом Украины.

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