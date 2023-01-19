Варшава, 19 января, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Если Германия в кратчайшие сроки не разрешит поставку ВСУ танков Leopard, то Варшава поступит «так, как нужно», заявил 19 января в интервью телеканалу Polsat польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Volodymyr Tarasovukrinform Матеуш Моравецкий и Владимир Зеленский

«Сейчас самое важное, чтобы Германия, но и не только, также датчане, финны, французы и другие нации, но прежде всего Германия, как можно скорее предложили свои современные танки, своё современное оборудование», — сказал он, добавив, что «согласие тут на втором месте».

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 11 января во время визита во Львов заявил о намерении передать Киеву роту танков Leopard. Однако, чтобы поставить танки германского производства режиму Зеленского, странам необходимо получить разрешение Берлина на снятие экспортных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Моравецкий вылетел в Берлин, где настаивал на передаче танков Киеву. По его мнению, «поражение Украины может стать прелюдией к третьей мировой войне».

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