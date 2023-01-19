Москва, 19 января, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Стартовал восьмой раунд программы «Зелёная химия для жизни», которая реализуется ЮНЕСКО совместно с компанией «ФосАгро» и Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК). Как сообщили в «ФосАгро», программа нацелена на грантовую поддержку молодых ученых, занимающихся исследованиями в области зелёной химии и в области использования и переработки фосфогипса.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

Это первая программа в истории ЮНЕСКО и всей системы ООН, реализуемая за счет средств российского бизнеса. Взнос «ФосАгро» в реализацию проекта с 2013 по 2022 гг. составил почти 2,5 млн долларов США. С самого старта программы поддержку этой инициативе оказывает Министерство иностранных дел РФ и Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО.

«Зеленая химия для жизни» является программой исследовательских грантов в рамках партнерства «ФосАгро», ЮНЕСКО и ИЮПАК, которая направлена на поддержку молодых талантливых ученых во всем мире и применение новых научных знаний в области «зеленой химии» путем продвижения идей молодых ученых, — подчеркнула заместитель генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Шамила Наир-Бедуэль. — ЮНЕСКО высоко оценивает вклад компании «ФосАгро» и благодарит её за содействие в достижении этих важных целей. Учитывая важность программы для молодых ученых и начинающих исследователей, ЮНЕСКО рада сообщить о запуске 8 раунда программы».

За 10 лет существования программы «Зелёная химия для жизни» международное научное жюри рассмотрело более 800 заявок из 120 стран мира. Обладателями грантов стали более 40 молодых ученых из 29 государств, в том числе и из России. Призеры программы «Зеленая химия для жизни» получают исследовательские гранты до $30 000 на реализацию проектов, отвечающих 12 принципам «зеленой химии».

Генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников отметил, что давая старт программе «Зеленая химия для жизни», компания стремилась направить усилия молодых ученых в сторону разработки новых технологий, позволяющих эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы, вовлекать в дальнейшую переработку вторичное сырьё. Общая цель организаторов конкурса — популяризация новой этики прогресса, когда научно-техническое развитие предусматривает заботу о сохранении природного многообразия и благополучии будущих поколений.

Заявки на участие в грантовой программе принимаются до 30 июня 2023 года. Форма размещена на сайте ЮНЕСКО .