Москва, 19 января, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Повести ревизию туристических объектов, а также нормативно-правовых актов в сфере туризма предложила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Komsomolskaya Pravda Туристы

«Я посмотрела по объектам. Мне кажется, нужно с Минэкономразвития сделать реестр незавершенных объектов, надо провести ревизию и все-таки общими усилиями их закончить. Я посмотрела, мы потратили по некоторым проектам 2-3 млрд рублей, но они просто висят, эффективность нулевая», — сказала Школкина в ходе заседания комитета.

Кроме того, по ее словам, необходимо провести ревизию не только объектов инфраструктуры, но и ревизию всех документов в сфере туризма.

«Их такое количество, что сами теряемся и не знаем, на что нам ссылаться», — посетовала парламентарий.

В целом, говорит депутат, развитие туризма — это драйвер для экономики, для бизнеса, для регионов.

«На туризм выделяется 48 млрд рублей бюджетных средств, однако сделать туризм действительно доступным и массовым и одновременно построить инфраструктуру на эти средства непросто: средства разошлись по министерствам, да и процент освоения их достаточно маленький. Лучше всего освоены средства по таким направлениям, как кешбэк и железнодорожные перевозки — 100%, освоение остальных направлений составляет где-то 46%, максимум 87%», — отметила также Школкина.

Напомним, что Минфин РФ не заложил в проект федерального бюджета на 2023–2025 годы расходы в размере 5 млрд рублей ежегодно на туристический кешбэк. Структура бюджета на 2023 год, отмечали ранее в Ростуризме, соответствует национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». При этом расходы на некоторые проекты уменьшены примерно на 10%, но сохранены все инструменты бюджетной поддержки, среди них мастер-планирование, чартерные программы, льготное кредитование строительства гостиниц.